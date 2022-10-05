В Конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за решения ОПЕК+ Конгрессмен Скэлиз обвинил Байдена в поражении после решения России и ОПЕК+ по добыче нефти

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз раскритиковал в Twitter энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения России и других стран — экспортеров нефти резко уменьшить производство сырья. По мнению политика, члены ОПЕК+ «смеются» над американским лидером.

Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК+. Байден умолял ОПЕК+ добывать больше нефти. Организация делает наоборот — сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК+ смеется над ним, — написал политик.

5 октября на встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что на фоне этого стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».