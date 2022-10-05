Страны ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти Reuters: страны ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки

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На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters. Отмечается, что на фоне этого стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября.

Ключевые министры ОПЕК+, известные как совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

До этого американское издание The Hill сообщало, что Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену, если ОПЕК+ решит сократить добычу нефти. Информация о предполагаемом соглашении появилась в очень неудобный для него момент. Отмечается, что возможное решение ОПЕК+ может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.