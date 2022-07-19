В США пообещали применить меры против нарушителей экономического порядка Глава Минфина США Йеллен: Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен

Страны Запада намерены применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок, сообщила на выступлении в Сеуле министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, которые приводит ТАСС, примером тому стал ответ других стран на действия России на Украине, которая действенно «использовала экономическую интеграцию в качестве оружия».

Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Южная] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка, — заявила министр.

Ранее американские журналисты заявили, что российская экономика обманула ожидания президента США Джо Байдена и давление на нее не дало желаемого эффекта. Устойчивость экономики России они объяснили своевременными действиями Центробанка РФ, а также ростом экспорта и сокращением импорта. Кроме того, производство в стране сократилось не так сильно, как этого ожидали.

В мае член Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике американские заявления о том, что США поддерживают мировой порядок для сохранения мира, а Россия и Китай настроены против него. Он указал, что «порядок» Вашингтона является произволом и идеологическим подлогом, не имеющим ничего общего с уставом ООН и международным правом.