В США заявили, что российская экономика обманула ожидания Байдена

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Российская экономика обманула ожидания президента США Джо Байдена, давление на нее не дало желаемого эффекта, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американскую газету. Журналисты отмечают, что западные политики надеялись одержать легкую победу в экономическом противостоянии, но этого не произошло.

Тем не менее Россия не оправдала ожидания Байдена, который в конце марта рассказывал, что рубль почти превратился в «руины», а российская экономика сократится в два раза, — пишет издание.

Авторы публикации объяснили устойчивость экономики России своевременными действиями Центробанка РФ, а также ростом экспорта и сокращением импорта. Кроме того, производство в стране сократилось не так сильно, как этого ожидали.

Решающими в том, кто одержит победу в экономической борьбе, американские журналисты считают ближайшие месяцы: России нужно найти новые маршруты для импорта, а Западу — альтернативу энергоносителям из РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что ни одной санкции в отношении Москвы не отменят, если конфликт на Украине разрешится на «условиях России». Даже в НАТО больше не исключают нападения России, отметил он. Канцлер также призвал немцев быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики.