Шольц заявил, что мир на Украине «на условиях России» не отменит санкции Шольц: завершение украинского конфликта «на условиях России» не отменит санкции

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ни одной санкции в отношении Москвы не отменят, если конфликт на Украине разрешится на «условиях России». Даже в НАТО больше не исключают нападения России, отметил он в колонке, опубликованной Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц также призвал немцев быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, хотя многие из них уже страдают от высоких цен на бензин и продукты. Канцлер считает, что так жители Германии не только покажут солидарность с Украиной, но и проявят заботу о собственной безопасности. При этом он подчеркнул, что Берлин станет поддерживать Киев столько времени, сколько будет нужно.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц выразил сожаление в связи с тем, что на фоне событий на Украине и сложностей с энергоснабжением в ФРГ приходится вводить в эксплуатацию некоторые электростанции, которые решено было закрыть. По мнению канцлера, это может помешать борьбе Берлина с глобальным потеплением климата.