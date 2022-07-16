Шольц испытал горькие чувства из-за действий России на Украине Канцлер ФРГ обвинил Россию в возобновлении работы закрытых немецких электростанций

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с тем, что на фоне событий на Украине и сложностей с энергоснабжением в ФРГ приходится вводить в эксплуатацию некоторые электростанции, которые решено было закрыть. По мнению канцлера, это может помешать борьбе Берлина с глобальным потеплением климата, говорится в видеообращении, текст которого распространила пресс-служба правительства Германии.

Горько то, что теперь из-за жестоких действий России на Украине нам приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже закрыли. Но это только на очень короткое время. Потому что сейчас мы действительно только начинаем и хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом, — подчеркнул он.

Шольц заявил, что цель Германии — стать одной из первых стран с нулевыми выбросами углекислого газа, но при этом остаться успешным государством в сфере промышленности и сохранить конкурентоспособность на мировом уровне. По его словам, ФРГ будет добиваться того, чтобы как можно больше задействовать энергию ветра и солнца как на море, так и на суше. Для достижения этих целей будут разрабатываться специальные законы.

Ранее журналист Дэниел Джонсон написал в колонке для Telegraph, что Шольц рискует лишиться должности. Отставка произойдет в том случае, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным, заявил аналитик.