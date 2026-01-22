В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов В США иммиграционная полиция задержала пятилетнего ребенка

Иммиграционная полиция (ICE) задержала пятилетнего ребенка и использовала его как наживку для поимки иностранцев, сообщили в издании Washington Post. Инцидент произошел в штате Миннесота.

Ребенка вместе с родителем задержали по пути из школы до дома. Позже агенты вывели несовершеннолетнего из автомобиля и заставили постучать дверь, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь еще в жилище. По словам местных властей, ребенка использовали как «приманку», а просьбы родителя не делать этого игнорировались.

Ранее стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

Позже выяснилось, что агент службы иммиграционного и таможенного контроля Джонатан Росс получил внутреннее кровотечение в результате инцидента. Подробности о степени тяжести травмы и сроках возвращения сотрудника к работе не разглашались.