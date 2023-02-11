В США заявили, что Украине нужно готовиться к худшему этой весной Кирби: весной 2023 года произойдет ужесточение боевых действий на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предположил, что весной 2023 года произойдет ужесточение боевых действий на Украине. Он отметил, что в зимний период российские военнослужащие набираются сил для возобновления наступательных операций. Кирби убежден, что пополняются запасы, а также идет доукомплектование и перевооружение армии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Мы действительно ожидаем, что, опять же, по мере улучшения погоды бои, вероятно, станут более ожесточенными, — сказал он.

Кирби пояснил, что по этой причине США вместе с другими странами активно помогают руководству Украины, чтобы «подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной».

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники в ВСУ и Минобороны Украины, что полномасштабное наступление ВС РФ может начаться в течение 10 дней. По данным газеты, руководство в Киеве получило разведданные, которые «указывали на соответствующую подготовку российских военных» на юге Донецкой области. На Украине выразили уверенность, что предполагаемое наступление начнется в районе городов Кременная и Красный Лиман.