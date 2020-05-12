В США отреагировали на решение о международном розыске жены дипломата

https://static.news.ru/photo/9e3046b2-943f-11ea-9239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anne Sacoolas /Facebook

Решение госсекретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео отказать Лондону в экстрадиции супруги американского дипломата, ставшей участницей ДТП со смертельным исходом, является окончательным. Об этом заявили в Госдепе США.

Анна Сакулас, жена сотрудника разведки США, находится в международном розыске по красной линии Интерпола.

Это означает, что она сейчас беглянка, находится в бегах, и если она ступит за пределы США, её арестуют и вернут в Великобританию, — сообщил LBC советник и представитель семьи погибшего 19-летнего британца Гарри Данна.

После аварии женщина обещала не покидать территорию Великобритании, однако выехала в США. Представители британских властей, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выразили Вашингтону возмущения в связи с её поступком и поведением американской администрации. Анне Сакулас заочно предъявили обвинения в опасном вождении, повлёкшем за собой смерть человека. Штаты отказались выдавать обвиняемую. В британском МВД решение Вашингтона отклонить запрос в экстрадиции назвали «отказом в правосудии», писал NEWS.ru.