В США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы

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Вашингтон разрешил американской нефтегазовой компании Chevron поставлять нефть и нефтепродукты из Венесуэлы, сказано в тексте лицензии, опубликованной Минфином США. Документом разрешается продажа, экспорт или импорт в Соединенные Штаты венесуэльского сырья и нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron.

Лицензия разрешает <...> продажу, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, производимые совместными предприятиями Chevron, сначала продаются Chevron, — сказано в тексте документа.

При этом лицензия не разрешает уплату налогов или роялти венесуэльскому правительству, а также выплату дивидендов нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA. Кроме того, лицензия запрещает совершать сделки с участием компаний, которые контролируются субъектом, расположенным в РФ.

Высокопоставленный представитель Белого дома, в свою очередь, сообщил, что в США не ждут изменений на нефтяном рынке после ослабления санкций против Венесуэлы, передает РИА Новости. По его словам, руководство Соединенных Штатов пошло на уступки Венесуэле исключительно в целях поддержки процесса «восстановления демократии».

Это не то, что скажется на мировых ценах на нефть. Это делается ради венесуэльцев, венесуэльского процесса. Это делалось не в качестве реакции на энергоцены. Лицензия носит ограниченный характер. Как мы не раз говорили, речь идет о том, чтобы режим предпринял шаги, которые необходимы для восстановления демократии в Венесуэле, — добавил чиновник.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Иран и Венесуэла не смогут заменить Евросоюзу нефть России, если будут действовать раздельно. Он отметил, что если власти Ирана пойдут на соглашение по ядерной сделке на условиях ЕС, то внешний рынок сможет увидеть иранскую нефть. Кроме этого, если Венесуэла будет вкладываться в нефтяную отрасль, то в ближайшем будущем сможет наращивать поставки до 0,8–1 млн баррелей в день.