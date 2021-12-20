В США одобрили первую инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции

Препарат Apretude одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Инъекции данного препарата способны помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Курс профилактики рекомендуется совершеннолетним и подросткам, вес которыхпревышает 35 килограммов. Первые две инъекции следует ввести с разницей в две недели, затем делать уколы рз в два месяца. По словам разработчиков, одобрение регулятора является важным инструментом в предотвращении ВИЧ-инфекции, когда появляется возможность предотвращать инфекцию без ежедневного приема таблеток.

Осенью препарат был одобрен в форме таблеток, однако многим людям оказалось сложно принимать их каждый день. В этой связи альтернатива с уколами раз в несколько месяцев выглядит более перспективно.

Среди побочных эффектов препарата называют головную боль, жар, усталость и сыпь.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране в 2019 году было зарегистрировано 36,8 тысячи случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Власти намерены снизить эту цифру к 2025 году до 9,5 тысячи.

Ранее десять крупнейших объединений, представляющих интересы иностранного бизнеса в России, попросили власти смягчить новые требования к медицинскому обследованию работников. Они раскритиковали положения закона, по которому с марта 2022 года иностранным специалистам предстоит каждые три месяца проходить комплексное медобследование, включая тесты на ВИЧ и наркотики