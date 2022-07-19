В США оценили вероятность рецессии Гендиректор банка Goldman Sachs: вероятность рецессии в США высока

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В течение ближайшего времени США может столкнуться с рецессией, заявил радиостанции NPR гендиректор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон. Он отметил, что рецессия наступит в стране с вероятностью 50%.

Ситуация может быть намного хуже. Меня это не беспокоит, но я думаю, что вероятность начала рецессии в ближайшие 24 месяца высока, — сказал он.

Обозреватели немецкого делового журнала WirtschaftsWoche 11 июля заявили, что экономике США не избежать рецессии. По их словам, вопрос заключается лишь в сроках ее наступления.

Ранее также стало известно, что годовой показатель инфляции в США стал рекордным с 1981 года. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли в июне на 9,1% после роста на 8,6% месяцем ранее.