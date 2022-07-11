В Германии признали неизбежность американской рецессии WirtschaftsWoche: рецессия в США неизбежна, вопрос в сроках её наступления

Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Press

Экономике США не избежать рецессии. Вопрос заключается лишь в сроках её наступления. При этом аналитики представляют крайне мрачные прогнозы. Об этом говорится в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.

Издание отмечает, что экономика США «не успокаивается», а настроение американцев в последние месяцы стало заметно хуже.

Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение, — указывает автор материала.

По результатам одного из опросов, в настоящее время почти две трети американских потребителей опасаются того, что страна может сползти в рецессию. при этом подобные эмоции испытывают не только рядовые граждане, но и многочисленные экономисты.

Несколько недель назад глава крупнейшего американского банка J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрёк «ураган», способный разрушить экономику страны. В свою очередь миллиардер, глава Тesla и SpaceX Илон Маск заявил, что рецессия неизбежна. Издание пишет, что если экономика США после сокращения в первом квартале продолжит сживаться, то как минимум технические предпосылки для рецессии будут налицо.

При этом страх рецессии усиливают механизмы, делающие спад ещё более вероятным, пишет WirtschaftsWoche. Так, курсы на биржах США несколько недель идут вниз, процентные ставки по долговременным бондам на рынках облигаций снизились — наблюдатели расценивают это как сигнал, что рынки исходят из вероятности рецессии.

Однако когда именно просядет американская экономика — вопрос сложный. Например, опрос Чикагского университета среди 50 экономистов показал, что 70% из них полагают, что это произойдёт не позднее второго квартала 2023 года. При этом эксперты, опрошенные национальным бюро экономических исследований, допускают, что спад может случится и несколько позже.

Таким образом, все специалисты уверены, что рецесссия непременно наступит. Вопрос лишь в сроках.

Ранее министр торговли Джина Раймондо заявила, что в США не видят оснований для наступления «серьезной рецессии» в экономической сфере страны. При этом она предположила, что дальнейший рост экономики Соединенных Штатов может быть замедлен. Чиновница отметила, что за последние полтора года ВВП США увеличился на 5–6%.