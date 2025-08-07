В США оценили необходимость встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы решить множество накопившихся вопросов, в том числе конфликт на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, оба лидера выражали желание быстрее урегулировать украинский вопрос, поэтому политологи стали говорить о скорой беседе глав государств.

Я считаю, это вполне возможно, накопилось очень много вопросов, ведь последняя такая встреча была четыре года назад, — пояснил он.

Макговерн считает, что в любом случае прогресс есть, так как вновь произошла смена нарратива с угроз и санкций на переговоры. При этом экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что у Путина «все козыри на руках» — он не дает ложных обещаний и спокойно ведет разговор.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.