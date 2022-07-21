В США объяснили, почему Байдена не воспринимают всерьез Редактор WT Херт: Байдена не воспринимают всерьез, потому что он всегда был ведомым

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, поскольку он ведомый и никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News. По его словам, нынешний хозяин Белого дома большую часть жизни проработал в политике и отметился полным отсутствием лидерских качеств.

Он не лидер, он всегда был ведомым. <...> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь, — отметил Херт.

Он добавил, что еще на посту сенатора Байдена можно было заставить сказать что угодно, поэтому его заявления не вызывали шума среди читателей прессы. По его словам, экс-президент США Барак Обама никогда не предполагал, что Байден сможет занять его кресло, однако теперь во главе страны оказался именно этот «некомпетентный человек, которого полномочия главы государства делают очень опасным».

Ранее стало известно, что большая часть избирателей США не одобряет работу Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult. Жители 44 из 50 штатов разочарованы деятельностью главы государства. В первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.