Американские избиратели оценили работу Байдена Morning Consult: избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Большая часть избирателей США не одобряет работу президента Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult. Жители 44 из 50 штатов разочарованы деятельностью главы государства. В первом квартале 2022 года работу главы Белого дома не одобряли в 40 штатах.

Менее чем за четыре месяца до промежуточных выборов в конгресс в ноябре политическая среда для демократов обоснованно ухудшилась по мере того, как одобрение президента Джо Байдена снижается во всей стране, включая те штаты, которые играют ключевую роль для его партии, — отмечается в докладе.

Обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу ранее заявил, что Байдена ждет сомнительное будущее, если он попытается переизбраться на второй срок. По мнению журналиста, глава Белого дома не сможет исполнять свои обязанности из-за «неизбежных возрастных изменений», которые наступят после его 80-летия.

Ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни ранее заявил, что рейтинг Байдена снижается, в том числе среди демократов.