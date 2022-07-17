Действующему американскому лидеру Джо Байдену предстоит сомнительное будущее, если он попытается переизбраться на второй срок, считает обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу. По его мнению, 46-й президент лишится возможности исполнять обязанности президента из-за «неизбежных возрастных изменений», которые наступят после 80-летия.
Господин президент, если вам надоело, что люди говорят о том, сколько вам лет, подумайте, что я чувствую. Вам всего 79. Мне 82 года — на три года впереди вас. Вы все еще ребенок, хотя это правда, что, пересекая лужайку Белого дома, вы идете, как железный дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда тоже выглядело не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучшая надежда — это загадочное достоинство, — написал Морроу.
Он предупредил Байдена о трудностях после ноябрьских промежуточных выборов. По мнению Морроу, 80-летие президента, которое произойдет 20 ноября, «не настроит и демократов, и его самого на праздничный лад».
Морроу уделил отдельное внимание здоровью президента США. По его словам, после юбилея эта тема станет ключевой в жизни политика, поскольку «календарь будет перегружен визитами к врачу».
Подводя итоги, Морроу указал на то, что в США пренебрежительно относятся к старости, а поколение президента пыталось «быть вечно молодым, как пел Боб Дилан, которому сейчас 81». Последнее невозможно, подчеркнул эксперт, так что все признаки указывают на крайне сомнительный характер идеи участия Байдена в еще одной президентской гонке.
Ранее в Индии заявили, что президент России Владимир Путин «убивает» президентство Байдена. В Дели считают, что противостояние Москвы и Вашингтона снижает шансы действующего главы Белого дома на переизбрание.