WSJ предсказал Байдену сомнительное будущее после 80-летия

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Действующему американскому лидеру Джо Байдену предстоит сомнительное будущее, если он попытается переизбраться на второй срок, считает обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу. По его мнению, 46-й президент лишится возможности исполнять обязанности президента из-за «неизбежных возрастных изменений», которые наступят после 80-летия.

Господин президент, если вам надоело, что люди говорят о том, сколько вам лет, подумайте, что я чувствую. Вам всего 79. Мне 82 года — на три года впереди вас. Вы все еще ребенок, хотя это правда, что, пересекая лужайку Белого дома, вы идете, как железный дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда тоже выглядело не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучшая надежда — это загадочное достоинство, — написал Морроу.

Он предупредил Байдена о трудностях после ноябрьских промежуточных выборов. По мнению Морроу, 80-летие президента, которое произойдет 20 ноября, «не настроит и демократов, и его самого на праздничный лад».

Морроу уделил отдельное внимание здоровью президента США. По его словам, после юбилея эта тема станет ключевой в жизни политика, поскольку «календарь будет перегружен визитами к врачу».

Подводя итоги, Морроу указал на то, что в США пренебрежительно относятся к старости, а поколение президента пыталось «быть вечно молодым, как пел Боб Дилан, которому сейчас 81». Последнее невозможно, подчеркнул эксперт, так что все признаки указывают на крайне сомнительный характер идеи участия Байдена в еще одной президентской гонке.

Ранее в Индии заявили, что президент России Владимир Путин «убивает» президентство Байдена. В Дели считают, что противостояние Москвы и Вашингтона снижает шансы действующего главы Белого дома на переизбрание.