В США заявили о попытках демократов «слить» Байдена Ведущий Fox News Стюарт Варни рассказал о намерении демократов «слить» Байдена

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Джо Байден

Новым трендом представителей Демократической партии США стали попытки как можно реже находиться рядом с американским президентом Джо Байденом и втихую «слить» его, заявил ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.

Журналист рассказал, что через месяц пройдут выборы в американский конгресс, но у Байдена сейчас рекордно низкие рейтинги и на этом фоне у его партии дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому якобы многие демократы уже решили держать дистанцию от своего президента, чтобы не падал и их рейтинг тоже.

Варни добавил, что совсем недавно можно было увидеть желание «слить» президента. Байден выступал в штате Огайо, и на мероприятие не пришли его соратники по партии. Все ждали появления депутата в местный сенат Тима Райана, кандидата на пост губернатора Нана Уэйли. Однако этого так и не произошло. Телеведущий уверен: оба просто поняли: заручившись поддержкой Байдена, они могут лишиться шансов на избрание.

Варни в целом считает, что у демократов сейчас не так много шансов выиграть на выборах в ноябре. Если они проиграют, то обязательно обвинят во всем Байдена с его частыми ошибками и падающими рейтингами.

Недавно телеканал Fox News рассказал еще об одном конфузе, который произошел с Байденом и наверняка отразился на его рейтинге. Американский президент после выступления в штаб-квартире ЦРУ не смог найти выход. На кадрах трансляции можно увидеть, как глава Белого дома спускается с трибуны и разводит руками. Изначально лидер США смотрит в правильном направлении, но в последний момент уходит в противоположную сторону.