В США объяснили, как Вашингтон зарабатывает на украинском кризисе American Thinker: США поддерживают Украину для извлечения собственной выгоды

Фото Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, а конгресс США одобрит проект о выделении дополнительных $40 млрд для поставки оружия на Украину, потому что «бесконечная эскалация» украинского кризиса выгодна американским политикам, пишет American Thinker. Автор статьи отмечает, что эти деньги могли бы пойти на решение проблем с наркотрафиком и острой нехваткой детских молочных смесей в Штатах.

Конгресс послушно раскошелится (на военную помощь Украине, — NEWS.ru). Эти деньги пойдут торговцам оружием, посредникам и украинским олигархам, а часть, несомненно, вернётся американским политикам, как это уже произошло с предыдущей помощью Украине, — говорится в публикации.

Обозреватель издания заявил, что для него стало откровением принятие закона о ленд-лизе, благодаря которому США отправляли своим союзникам оружие для борьбы с нацистской Германией во Второй мировой войне. Теперь Вашингтон использует эту систему «для вооружения неонацистов в Украине», добавил журналист.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла однозначно ответить на вопрос о нехватке детских молочных смесей в США, чем разозлила американцев. Когда представитель прессы спросил, что делать родителям, которые не могут купить питание для младенца, Псаки рекомендовала сходить к врачу. Её обвинили в цинизме и попытке отделаться формальными отговорками.

Накануне Псаки призвала американских сенаторов поскорее принять законопроект о выделении $40 млрд на военную помощь Украине и не согласилась с доводами сенатора Рэнда Пола о том, что в документе недостаточно хорошо изложена схема контроля за поставками вооружений Киеву.