В США обвинили администрацию Байдена в подрыве «Северных потоков» Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Он указал на выступление Нуланд перед комитетом сената, в ходе которого она назвала оба газопровода «грудой метала».

Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал, — сказал Карлсон.

Журналист добавил, что Вашингтон создал прецедент, который может стать поводом для удара по инфраструктуре США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее счел забавным признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд в радости из-за провокации на «Северных потоках». По словам дипломата, в ходе выступления в конгрессе представитель Госдепа также обмолвилась, что вместе с ней положительные эмоции по поводу взрывов на трубопроводах испытывают сенаторы и другие американские политики.

До этого премьер Саксонии и зампред Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать «Северный поток». По его мнению, ФРГ потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине.