Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас заявил, что НАТО представляет собой величайшую угрозу существованию человечества. Важно, чтобы таковым признала Североатлантический альянс мировая общественность, отметил он в статье для Global Times.
Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида, — подчеркнул де Зайас.
По мнению эксперта, Альянс заслуживает называться «преступной организацией». С 1997 года он стал «геополитическим гигантом», стремящимся подчинить себе весь мир. Судить военнослужащих НАТО в соответствии с различными общепризнанными законами, считает де Зайас, может любой трибунал с соответствующей юрисдикцией, поскольку в наличии имеется документация о многочисленных нарушениях представителями Альянса Гаагской и Женевской конвенций.
Ранее обозреватель телеканала Центрального телевидения Китая CGTN Бобби Надери заявил, что НАТО отказалась смягчить опасения России в сфере безопасности и это стало большой ошибкой Североатлантического альянса. По его мнению, НАТО также ошиблась во время событий на Майдане в 2014 году и не смогла оценить возможные последствия своих действий на Украине.