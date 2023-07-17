В США назвали величайшую угрозу существованию человечества Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас: НАТО стала величайшей угрозой человечеству

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас заявил, что НАТО представляет собой величайшую угрозу существованию человечества. Важно, чтобы таковым признала Североатлантический альянс мировая общественность, отметил он в статье для Global Times.

Вся суть в том, что, хотя силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности, именно сегодня важно, чтобы мировая общественность признала НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Многократные провокации альянса представляют величайшую угрозу нашему выживанию как вида, — подчеркнул де Зайас.

По мнению эксперта, Альянс заслуживает называться «преступной организацией». С 1997 года он стал «геополитическим гигантом», стремящимся подчинить себе весь мир. Судить военнослужащих НАТО в соответствии с различными общепризнанными законами, считает де Зайас, может любой трибунал с соответствующей юрисдикцией, поскольку в наличии имеется документация о многочисленных нарушениях представителями Альянса Гаагской и Женевской конвенций.

Ранее обозреватель телеканала Центрального телевидения Китая CGTN Бобби Надери заявил, что НАТО отказалась смягчить опасения России в сфере безопасности и это стало большой ошибкой Североатлантического альянса. По его мнению, НАТО также ошиблась во время событий на Майдане в 2014 году и не смогла оценить возможные последствия своих действий на Украине.