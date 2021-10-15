В США назвали вакцины от COVID-19, с которыми будут пускать в страну

Въезжать в США с 8 ноября смогут только те граждане, кто полностью вакцинировался от коронавируса. При этом въезд одобрят при условии, что человек использовал препараты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

В США в перечень одобренных к использованию вакцин входят препараты, разработанные компаниями Pfizer, Moderna, а также Johnson & Johnson.

Ни одна из российских вакцин в одобренном FDA и ВОЗ в утверждённом списке в настоящее время не значатся.

Ранее стало известно, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединённых Штатов решило дополнительно проверить вакцину Moderna на редкий побочный эффект на сердце. В связи с этим ведомство приостановило процесс одобрения использования препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет.