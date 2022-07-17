В США назвали уничтожение HIMARS на Украине плохой новостью для НАТО Военный аналитик Бакби: плохой новостью для НАТО является уничтожение HIMARS на Украине

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Американский военный эксперт Джек Бакби заявил, что уничтожение российскими войсками реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является плохой новостью для НАТО. По его словам, потеря высокоточного оружия стала позитивным результатом для Москвы, сообщает 19Fortyfive.

Бакби отметил, что HIMARS и Harpoon считаются лучшими артиллерийскими разработками Запада, работающими на большие расстояния. Их потерю можно назвать «печальным известием» не только для Украины, но и для НАТО.

Эксперт уточнил, что Вашингтон на прошлой неделе отправил Киеву восемь установок HIMARS. В очереди на скорую поставку — еще четыре РСЗО.

Ранее стало известно, что представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил: российские военные уничтожили высокоточным оружием наземного базирования пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США. Он добавил, что Вооруженные силы РФ за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS.