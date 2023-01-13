В США назвали окончательную причину сбоя в системе авиауправления ФАУ: к сбою в системе авиауправления США привел человеческий фактор

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Человеческий фактор стал причиной повреждения файла в компьютерной системе Федерального авиационного управления (ФАУ) США, что привело к глобальному сбою и нарушению авиасообщения в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Как сообщается, исходя из предварительного анализа ситуации, «файл с данными был поврежден сотрудниками, которые не выполнили необходимые процедуры».

Система функционирует надлежащим образом, — цитирует сообщение агентство Reuters.

11 января в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что произошел сбой в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.

В дальнейшем в пресс-службе ФАУ сообщили, что глобальный сбой и нарушения авиасообщения в США вызвало, предположительно, повреждение файла в компьютерной системе. Там также отметили, что нет никаких указаний на то, что причиной сбоя могла стать кибератака.

Президент США Джо Байден поручил Министерству транспорта провести расследование технического сбоя и добавил, что причина его остается неизвестной.