В США назвали «критический элемент» в стратегии против России Белый дом: США считают санкции «критическим элементом» стратегии в отношении России

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Американские санкции против ключевых секторов российской экономики являются «критическим элементом» стратегии в отношении РФ. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на усиление влияния принятых ограничений на Россию «от месяца к месяцу».

Одним из ключевых элементов наших санкций является снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Во-вторых, мы хотели подорвать ключевые российские сектора — технологический, промышленный и, конечно, оборонный. В-третьих, мы хотели послать четкий сигнал остальному миру — те компании, лица и страны, которые останутся с Россией по этому вопросу, станут субъектами санкций, — рассказал Салливан.

По его словам, элемент санкций и экономического давление стал «критическим элементом реализации стратегии» Штатов. Представитель Белого дома выразил надежду, что санкции «от месяца к месяцу» будут оказывать все большее влияние на состояние дел в России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что в него вошли десятки физических и юридических лиц. В общий санкционный список добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица. Кроме того, под новые санкции попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также под рестрикции подпали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.