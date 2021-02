СМИ высмеяли собаку Байдена за то, что она выглядит не по-президентски

Сравнивая внешность Чемпа с собакой Джорджа Буша Милли, он заявил, что собака Байдена — «как со свалки». Эксперты из Белого дома, приглашённые в студию, тоже подтвердили, что собака выглядит «очень грязной и растрёпанной» и вообще не похожа на президентскую.

Чемпу уже 12 лет. У Байдена он появился после победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.