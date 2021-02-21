СМИ высмеяли собаку Байдена за то, что она выглядит не по-президентски

https://static.news.ru/photo/f20b3d86-7446-11eb-bc6b-96000091f725_660.jpg Фото: drbiden/instagram.com

Журналисты американского телеканала Newsmax, который связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом, развернули целую дискуссию о собаке нынешнего лидера США Джо Байдена. По мнению экспертов, овчарка Чемп выглядит «как со свалки» и нуждается в «ванне и расчёске».

Этой собаке нужна ванна, расчёска, всевозможная любовь и забота. Я никогда не видел такую ​​собаку в Белом доме, — сообщил в эфире телеканала ведущий Грег Келли.

Сравнивая внешность Чемпа с собакой Джорджа Буша Милли, он заявил, что собака Байдена — «как со свалки». Эксперты из Белого дома, приглашённые в студию, тоже подтвердили, что собака выглядит «очень грязной и растрёпанной» и вообще не похожа на президентскую.

Чемпу уже 12 лет. У Байдена он появился после победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.

Pro-Trump news channel leaves viewers baffled with entire segment attacking Bidenâs dog for not being 'presidential' enough https://t.co/gOG230NLxO — The Independent (@Independent) February 21, 2021

Некоторые зрители пришли к выводу, что сторонники Трампа «хватаются за соломинку», чтобы хоть как-то попытаться «выставить Байдена плохим».

Как писал NEWS.ru, житель американского города Нашвилл Билл Доррис оставил в наследство своей собаке по кличке Лулу $5 млн. После смерти хозяина присматривать за бордер-колли и распоряжаться деньгами будет 88-летняя соседка любящего хозяина Марта Бертон. Раньше покойный часто оставлял ей Лулу, когда уезжал из города. Завещанная сумма должна покрывать все расходы на собаку и обеспечивать её нужды. Бертон призналась, что не подозревала о богатстве Дорриса. Как рассказали его друзья, он владел рядом объектов недвижимости и получал доход от инвестиций. Женщина также отметила, что вряд ли они с Лулу успеют потратить так много денег, ведь она не планирует покупать питомцу золотую миску или ошейник с бриллиантами, так как в завещании отсутствуют такие пожелания.