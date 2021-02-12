Собака из США стала обладательницей наследства в $5 млн

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Житель американского города Нашвилл Билл Доррис оставил в наследство своей собаке по кличке Лулу $5 млн.

После смерти хозяина присматривать за бордер-колли и распоряжаться деньгами будет 88-летняя соседка любящего хозяина Марта Бертон. Раньше покойный часто оставлял ей Лулу, когда уезжал из города. Завещанная сумма должна покрывать все расходы на собаку и обеспечивать её нужды.

Бертон призналась, что не подозревала о богатстве Дорриса. Как рассказали его друзья, он владел рядом объектов недвижимости и получал доход от инвестиций.

Женщина также отметила, что вряд ли они с Лулу успеют потратить так много денег, ведь она не планирует покупать питомцу золотую миску или ошейник с бриллиантами, так как в завещании отсутствуют такие пожелания, передаёт WTVF.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять детям наследство мужа. Она уверена, что накапливать богатство внутри одной семьи неправильно.