Госдеп: США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

США видят подвижки во взаимодействии России и КНДР по оборонной линии, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости. По его словам, Вашингтон продолжит убеждать Пхеньян отказаться от планов поставок Москве вооружений.

Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги [в этом направлении], — подчеркнул советник.

Вашингтон и ранее говорил о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР в вопросе о поставках вооружений для использования их на Украине. Москва такие заявления отрицала.

Газета New York Times 4 сентября сообщила со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что глава КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из возможных тем обсуждений Путина и Ким Чен Ына называлась возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок.