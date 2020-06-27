В США формируют группу по борьбе с «антиправительственными экстремистами»

https://static.news.ru/photo/3936beba-b827-11ea-81bb-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о формировании группы по противодействию «антиправительственным экстремистам».

Он отметил, что антиправительственные экстремисты «участвовали в неоправданных актах насилия, направленных на подрыв общественного порядка» во время мирных протестов, сообщает The Washington Post, ссылаясь на документ ведомства.

Среди прочих противоправных действий эти экстремисты совершали жестокие нападения на офицеров полиции и других правительственных должностных лиц, уничтожали государственную и частную собственность и угрожали ни в чем не повинным людям, — приводят сообщение генпрокурора США в РИА Новости.

Отмечается, что в целевую группу войдут прокуроры США Эрин Нили Кокс и Крейг Карпенито, а также представители федеральной прокуратуры и ФБР.

Генпрокурор отметил, что эта группа будет собирать данные об антиправительственных экстремистах и их сетях и движениях, а затем направлять собранную информацию в правоохранительные органы.

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