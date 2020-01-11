https://static.news.ru/photo/757ba320-35ca-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin E. Schmidt/Global Look Press

Четырёхлетняя жительница американского штата Айова едва не умерла из-за перенесённого гриппа. Осложнения, вызванные болезнью, привели к слепоте ребёнка.

Мама Джейд ДеЛусии Аманда Филлипс призывает других родителей делать своим детям прививки.

Если я смогу помешать одному ребёнку заболеть, это то, что я хочу сделать. Страшно видеть, как твой малыш так страдает, — цитирует женщину CNN.

Jade DeLucia, a 4-year-old girl in Iowa, nearly died and is now blind because of the flu, and her parents have a message: Get your child vaccinated. https://t.co/emgtJcN8AY — CNN Philippines (@cnnphilippines) January 12, 2020

Джейд заболела гриппом за несколько дней до Рождества. Около двух недель девочка провела в отделении интенсивной терапии. Врачи называют малышку «маленьким бойцом» и говорят, что ей повезло выжить.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно в стране от гриппа умирают десятки детей, большинство из которых не было привито.

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