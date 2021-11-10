В США десять штатов подали иск против обязательной вакцинации медработников

Представители десяти американских штатов подали иск в суд с требованием о блокировании решения правительства США об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции медицинских работников, сообщило агентство Associated Press. По мнению истцов, это может привести к дефициту медицинских кадров.

Этот мандат представляет собой вопиющую попытку федерализации вопросов общественного здравоохранения, связанных с вакцинацией, которые относятся к компетенции штата, — говорится в иске, поданном генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом, республиканцем, баллотирующимся в Сенат США.

В документе также говорится о том, что это требование руководства США несёт угрозу потери рабочих мест миллионам медработников и послужит фактором, который сможет «усугубить тревожную нехватку» персонала в больницах.

Как отмечается в сообщении, обращение в суд стало «ещё одним фронтом сопротивления штатов, возглавляемых республиканцами, политике администрации президента Джо Байдена в отношении пандемии».

К иску присоединились генеральные прокуроры Аляски, Арканзаса, Айовы, Канзаса, Небраски, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга.

Незадолго до этого апелляционный суд Нового Орлеана временно заблокировал подобную меру для бизнеса, посчитав, что это может стать причиной серьёзных конституционных проблем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге властями было принято решение о том, что непривитых сотрудников без медицинских противопоказаний могут начать отстранять от работы без сохранения зарплаты.