В США число заболевших коронавирусом превысило 25 млн человек

https://static.news.ru/photo/6f7a2b26-5e60-11eb-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В США коронавирусом заразились уже более 25 млн человек, число летальных случаев превысило 400 тысяч. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 25 003 695, число летальных случаев составляет 417 538. Наибольшая смертность зафиксирована в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

В данный момент США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. На втором месте — Индия (10 654 533), на третьем — Бразилия (8 816 254). Россия находится на четвёртом месте (3 719 400).

Как писал NEWS.ru, за последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах страны. У 10,9% новых пациентов с COVID-19 (2306 случаев) отсутствуют выраженные симптомы заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 3 719 400 человек. Переболели COVID-19 3 131 760 россиян, из них 22 445 человек были выписаны за последние сутки. Жертвами пандемии менее чем за год стали 69 462 жителя России, за 24 часа был зарегистрирован 491 летальный случай заболевания.

В Москве за сутки выявили 3069 случаев заражения коронавирусом, вылечили 5117 пациентов с COVID-19, от инфекции скончались 74 человека. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 2929 новых случаев заболевания, выписались 2260 выздоровевших, жизни 61 пациента спасти не удалось.