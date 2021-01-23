В России за сутки выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/82535f24-5e1f-11eb-b9d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки российские медики зарегистрировали 21 127 новых случаев заражения COVID-19 во всех 85 регионах страны, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее диагноз «коронавирус» поставили 20 921 пациенту. У 10,9% новых пациентов с COVID-19 (2306 случаев) отсутствуют выраженные симптомы заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 3 719 400 человек. Переболели COVID-19 3 131 760 россиян, из них 22 445 человек были выписаны за последние сутки. Жертвами пандемии менее чем за год стали 69 462 жителя России, за 24 часа был зарегистрирован 491 летальный случай заболевания.

Регионами с наименьшим приростом новых случаев заболевания стали Республика Тыва (+0,1%), Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, Еврейская автономная область, Магаданская область и Москва (+0,3%).

В Москве за сутки выявили 3069 случаев заражения коронавирусом, вылечили 5117 пациентов с COVID-19, от инфекции скончались 74 человека. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 2929 новых случаев заболевания, выписались 2260 выздоровевших, жизни 61 пациента спасти не удалось.

Учёные из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследования и выяснили, что у разных рас коронавирус протекает по-разному. Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтверждённым COVID-19.