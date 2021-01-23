Учёные нашли странные отличия в течении коронавируса у разных рас

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Учёные из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследования и выяснили, что у разных рас коронавирус протекает по-разному. Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтверждённым COVID-19.

В результате в исследовании приняли участие 538 азиатов, 340 темнокожих и 707 белых. Из них 511 пациентов скончались.

Учёные установили, что пациенты с коронавирусом из этнических меньшинств были моложе. Установлено, что азиаты попадали в отделение интенсивной терапии в 1,54 раза чаще, а пациенты с тёмным цветом кожи — в 1,8 раза, нежели белые.

Кроме того, по сравнению с белой расой, смертность у выходцев из Азии была в 1,49 раза выше, а темнокожего населения — в 1,3 раза. Риск оказаться в отделениях интенсивной терапии на ИВЛ у этнических меньшинств был на 50–80% выше в сравнении с белыми пациентами того же возраста.

Специалист по реаниматологии и анестезии Йизе Ван отметил, что полученные данные свидетельствуют о непропорциональном влиянии коронавирусной инфекции на разные расы людей. С чем именно это связано, пока неизвестно, передаёт BMJ Open.

Ранее NEWS.ru писал, что группа исследователей Национального университета Сингапура выявила новый механизм возникновения раковых опухолей. До этого такой механизм был неизвестен науке.

В ходе исследования учёные изучили РНК, кодирующую белок COPA. Этот белок оказывает влияние на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Специалисты проанализировали, была ли эта РНК изменена или отредактирована.