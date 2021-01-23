Учёные нашли странные отличия в течении коронавируса у разных рас

Учёные из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследования и выяснили, что у разных рас коронавирус протекает по-разному. Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтверждённым COVID-19.
В результате в исследовании приняли участие 538 азиатов, 340 темнокожих и 707 белых. Из них 511 пациентов скончались.
Учёные установили, что пациенты с коронавирусом из этнических меньшинств были моложе. Установлено, что азиаты попадали в отделение интенсивной терапии в 1,54 раза чаще, а пациенты с тёмным цветом кожи — в 1,8 раза, нежели белые.
Кроме того, по сравнению с белой расой, смертность у выходцев из Азии была в 1,49 раза выше, а темнокожего населения — в 1,3 раза. Риск оказаться в отделениях интенсивной терапии на ИВЛ у этнических меньшинств был на 50–80% выше в сравнении с белыми пациентами того же возраста.
Специалист по реаниматологии и анестезии Йизе Ван отметил, что полученные данные свидетельствуют о непропорциональном влиянии коронавирусной инфекции на разные расы людей. С чем именно это связано, пока неизвестно,
Ранее NEWS.ru писал, что группа исследователей Национального университета Сингапура выявила новый механизм возникновения раковых опухолей. До этого такой механизм был неизвестен науке.
В ходе исследования учёные изучили РНК, кодирующую белок COPA. Этот белок оказывает влияние на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Специалисты проанализировали, была ли эта РНК изменена или отредактирована.