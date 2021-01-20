Учёные нашли ранее неизвестный науке механизм возникновения рака

https://static.news.ru/photo/1da74262-5b2b-11eb-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Группа исследователей Национального университета Сингапура выявила новый механизм возникновения раковых опухолей. До этого такой механизм был неизвестен науке.

В ходе исследования учёные изучили РНК, кодирующую белок COPA. Этот белок оказывает влияние на развитие рака печени, пищевода, желудка и груди. Специалисты проанализировали, была ли эта РНК изменена или отредактирована.

Результаты научных изысканий показали, что каждая ячейка РНК содержала как отредактированную, так и неотредактированную часть. При этом, когда изначальная часть клетки являлась преобладающей, это вызвало в организме человека изменения, приводящие к развитию онкологических заболеваний.

Исследователи подчеркнули, что клетка белка с отредактированной РНК способна подавлять систему, ответственную за чрезмерное деление клеток. В свою очередь, именно слишком быстрое деление клеток приводит к развитию рака.

Теперь же исследователи надеются, что результаты их труда помогут лучше изучить возможные методы лечения онкологических больных. Не исключено, что через какое-то время пациентов начнут лечить именно с помощью отредактированной РНК белка COPA, передаёт Medicalxpress.

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