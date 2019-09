Малкольм Джеймс МакКормик думал, что покупает обезболивающее оксикодон, однако таблетки оказались поддельными и содержали фентанил — мощный синтетический опиоид, который в 50 раз сильнее героина, сказано в пресс-релизе американского Управления по борьбе с наркотиками. Власти США считают, что именно эти таблетки рэпер принял перед смертью.

BREAKING: DEA announces arrest of a Hollywood Hills man in connection to death of rapper #MacMiller . 23 y/o Cameron Pettit accused of selling #MacMiller counterfeit drugs containing fentanyl two days before he died of an overdose. Oxycodone, cocaine, & Xanax mentioned. @FOXLA pic.twitter.com/u1ojBsCoBU