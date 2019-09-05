Житель Калифорнии арестован за продажу кокаина, ксанакса и наркотиков с примесью фентанила рэперу Маку Миллеру. По данным американских правоохранителей, сделка была совершена за пару дней до смерти музыканта в сентябре 2018 года. Кэмерону Джеймсу Петтиту предъявлены обвинения.
Малкольм Джеймс МакКормик думал, что покупает обезболивающее оксикодон, однако таблетки оказались поддельными и содержали фентанил — мощный синтетический опиоид, который в 50 раз сильнее героина, сказано в пресс-релизе американского Управления по борьбе с наркотиками. Власти США считают, что именно эти таблетки рэпер принял перед смертью.
Есть ещё два человека, которые, как предполагается, несут ответственность за снабжение Мака Миллера наркотиками. К настоящему времени обвинения им не предъявлены, — сообщил представитель офиса генпрокурора США на пресс-конференции.
BREAKING: DEA announces arrest of a Hollywood Hills man in connection to death of rapper #MacMiller. 23 y/o Cameron Pettit accused of selling #MacMiller counterfeit drugs containing fentanyl two days before he died of an overdose. Oxycodone, cocaine, & Xanax mentioned. @FOXLApic.twitter.com/u1ojBsCoBU