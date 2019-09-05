Мак Миллер Мак Миллер Фото: Serge Kobo / Mpp/Global Look Press

Житель Калифорнии арестован за продажу кокаина, ксанакса и наркотиков с примесью фентанила рэперу Маку Миллеру. По данным американских правоохранителей, сделка была совершена за пару дней до смерти музыканта в сентябре 2018 года. Кэмерону Джеймсу Петтиту предъявлены обвинения.

Малкольм Джеймс МакКормик думал, что покупает обезболивающее оксикодон, однако таблетки оказались поддельными и содержали фентанил — мощный синтетический опиоид, который в 50 раз сильнее героина, сказано в пресс-релизе американского Управления по борьбе с наркотиками. Власти США считают, что именно эти таблетки рэпер принял перед смертью.

Есть ещё два человека, которые, как предполагается, несут ответственность за снабжение Мака Миллера наркотиками. К настоящему времени обвинения им не предъявлены, — сообщил представитель офиса генпрокурора США на пресс-конференции.

Если Петтита признают виновным в наркоторговле, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, отмечает CNN.

Тело музыканта, композитора и продюсера Мака Миллера было обнаружено днём 7 сентября 2018 года. Бывший возлюбленный певицы Арианы Гранде умер от передозировки смесью наркотических веществ и алкоголя. В частности, в организме МакКормика были найдены кокаин и фентанил, писал News.ru.

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