В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/67e29696-a1e6-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что число смертей от COVID-19 за сутки упало до рекордно низкого показателя.

По его словам, за сутки скончались 67 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Раньше в день умирали более 700 человек. Также снижается и число пациентов, подключённых к ИВЛ. Всего в штате скончались 24 619 человек, передаёт портал «Невские Новости».

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается 387 623 подтверждённых случая COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.

Как писал NEWS.ru, жителям Нью-Йорка разрешили собираться компаниями до 10 человек. Соответствующее разрешение подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Горожане смогут устраивать пикники на задних дворах, а также посещать пляжи по выходным.