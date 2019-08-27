https://static.news.ru/photo/528082de-c8d6-11e9-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Changxiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нью-Йорке из соображений политкорректности могут упразднить образовательные программы для одарённых и талантливых детей. В основном в них участвуют белые дети и азиаты, а по остальным программам обучаются преимущественно чернокожие и латиноамериканцы.

Мэр города Билл де Блазио, который выступает за снижение уровня неравенства, считает, что отказ от таких программ поможет устранить разделение населения по расовому признаку, которое наблюдается в образовательной системе, пишет The New York Times .

Такое предложение может не найти поддержки у обеих сторон. Некоторые латиноамериканские и темнокожие семьи среднего класса считают, что такие школы дают ученикам возможность получить доступ к лучшему образованию. В то же время часть таких семей полагает, что программы для одарённых детей отбирают деньги, которые могли бы быть направлены в обычные школы.

С ними не согласны родители учеников, которые являются выходцами из стран Азии. По их мнению, специальные программы помогают их детям интегрироваться в общество. Критикуют инициативу и пользователи социальных сетей. Они считают, что в случае отказа от программ «Большое яблоко» может остаться без профессиональных кадров, так как семьи с одарёнными детьми могут попросту покинуть город.

В 2018 году в Нью-Йорке обучение по программам для одарённых детей в начальных школах начали около 16 тысяч несовершеннолетних, 75% которых — белые и азиаты.

Ранее News.ru сообщал, что в Нальчике до конца 2019 года планируют открыть Центр выявления и поддержки одарённых детей. На реализацию инициативы выделено более 213 млн рублей.