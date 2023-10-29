В Сети появилось видео со стрельбой на вечеринке во Флориде Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке во Флориде

Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появился видеоролик со стрельбой, которая произошла в американском штате Флорида во время вечеринки, кадры опубликовал РЕН ТВ. По данным местных СМИ, погибли по меньшей мере два человека.

Трагедия произошла в районе Ибор-Сити, в городе Тампа. В ролике видно, как участники вечеринки, посвященной празднику Хеллоуин, разговаривают на улице, в этот момент звучат выстрелы. Собравшиеся в панике начали разбегаться.

Согласно данным телеканала АВС, помимо двух погибших пострадали 18 человек. По предварительной версии, стрельбе предшествовала ссора между двумя группами людей. Огонь вели по меньшей мере два человека. Один из подозреваемых задержан, он сам сдался сотрудникам полиции.

Ранее в штате Мэн мужчина расстрелял из автоматической винтовки посетителей бара, боулинга и супермаркета. Погибли 18 человек в возрасте от 14 до 76 лет, еще 13 человек пострадали. Некоторое время спустя полицейские нашли самого стрелка мертвым. Предполагается, что стрельбу он мог устроить из-за психического расстройства. Мужчина работал инструктором по обращению с огнестрельным оружием.