Один человек погиб при стрельбе в Вашингтоне

Фото: John Lamparski/Global Look Press

В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек, передает телеканал NBC. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь.

По данным телеканала, ранения не представляют угрозы для жизней пострадавших. В настоящее время полиция ищет человека, который стрелял первым.

Вооруженного подростка, открывшего ответный огонь, привлекут к ответственности за ношение оружия без лицензии.

Ранее CNN со ссылкой на полицию сообщал, что стрельба произошла во Флориде во время мероприятия в честь Дня Мартина Лютера Кинга, который отмечается 16 января. В результате пострадали восемь человек.

По словам офицера по связям с общественностью Тони Вудворта, одна из жертв стрельбы получила тяжелое ранение, еще четыре человека были травмированы при попытке покинуть район. Состояние остальных не уточняется. Известно также, что мероприятие носило семейный характер и на нем присутствовало много детей. Пострадал ли кто-то из них — также неизвестно.