В Пентагоне раскрыли технологии будущих войн Генерал Милли: через 10–15 лет появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что через 10–15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе, передает РИА Новости. Военный добавил, что если это не произойдет, то он рассчитывает, что в американской армии появятся «как минимум частично пилотируемые вооруженные силы».

В следующие 10–15 лет мы увидим беспилотные <...> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле, — сказал Милли.

Генерал назвал «беспрецедентной» скорость внедрения роботизированных технологий.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.

Ранее в Белгородской области также сбили украинский беспилотный летательный аппарат-разведчик «Фурия». По данным канала, аппарат сбили пограничники в 25 километрах от границы, в районе села Подгорное. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.