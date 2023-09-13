В ОПЕК предупредили о самом большом за десятилетие снижении запасов нефти ОПЕК: снижение запасов нефти в мире может составить 3,3 миллиона баррелей в день

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

К концу четвертого квартала 2023 года глобальные запасы нефти могут уменьшиться на приблизительно 3,3 миллиона баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Это снижение станет самым значительным, по меньшей мере, с 2007 года.

Эта динамика связана с продлением ограничений на добычу нефти Саудовской Аравией, которая является крупнейшим поставщиком. В начале сентября саудовские власти продлили сокращение объемов добычи на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. Это уже привело к росту цен на североморскую нефть марки Brent выше уровня $90 за баррель. Учитывая дальнейшее уменьшение глобальных запасов нефти, эксперты предупреждают, что цены могут увеличиться еще больше.

Ситуацию может усугубить снижение экспорта нефти со стороны второго крупнейшего поставщика — России. В конце августа вице-премьер России Александр Новак объявил о сокращении объемов экспорта нефти в сентябре. Действия России и Саудовской Аравии могут усилить инфляционное давление на мировую экономику, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели намеревается сократить закупки российской нефти, несмотря на существенные скидки. Об этом говорил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. По его словам, власти страны, которая до сих пор считалась крупнейшим покупателем нефти из РФ, теперь намерены диверсифицировать импорт сырья. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.