В Нью-Йорке арестованы более 200 участников протестов

За последние два дня более 200 человек арестованы в Нью-Йорке в ходе акций протеста, спровоцированных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Об этом сообщил шеф полиции города Дермот Ши. По его словам, за прошедшие двое суток в акциях протеста приняли участие около трёх тысяч человек.
В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов, — сказал он.
Он подчеркнул, что в результате столкновений с протестующими множество полицейских получили ранения. Есть также арест за попытку убийства четырёх сотрудников полиции,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе США. Последняя осуществляла охрану Белого дома от протестующих.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен