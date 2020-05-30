В Нью-Йорке арестованы более 200 участников протестов

https://static.news.ru/photo/7fcc055e-a294-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi43/MediaPunch via www.imago-i/Global Look Press

За последние два дня более 200 человек арестованы в Нью-Йорке в ходе акций протеста, спровоцированных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Об этом сообщил шеф полиции города Дермот Ши. По его словам, за прошедшие двое суток в акциях протеста приняли участие около трёх тысяч человек.

В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов, — сказал он.

Он подчеркнул, что в результате столкновений с протестующими множество полицейских получили ранения. Есть также арест за попытку убийства четырёх сотрудников полиции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе США. Последняя осуществляла охрану Белого дома от протестующих.