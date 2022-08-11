Минюст США запросил ордер ФБР на обыск в поместье Трампа Минюст США через суд запросил ордер ФБР на проведение обыска в поместье Трампа

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Меррик Гарланд

Глава минюста США Меррик Гарланд заявил, что ведомство через суд запросило ордер, руководствуясь которым агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа. Обращение в суд он объяснил намерением добиться разрешения ознакомиться с ордером, сообщает РИА Новости.

Я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск, — пояснил Гарланд.

Он уточнил, что министерство намерено сделать документы по обыску у Трампа публичными. При этом Гарланд отказался делиться другими деталями, касающимися оснований для обыска.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп заявил: агенты ФБР при обысках 8 августа в его пометье Мар-а-Лаго не позволили никому присутствовать на месте. Находиться поблизости не разрешили даже адвокатам, отметил он. Всех попросили покинуть помещение — агенты хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей, подчеркнул экс-хозяин Белого дома.