В Кремле сообщили, когда поздравят нового президента США с победой

https://static.news.ru/photo/fb054d4a-2d70-11eb-a1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для того, чтобы отправить новому американскому лидеру поздравления с победой на президентских выборах, необходимо дождаться официальных результатов и итогов судебных исков, оспаривающих итоги избирательного процесса в отдельных штатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отмечается, что только после этого в Москве официально будут готовы поздравить избранного президента США с победой на выборах.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что четыре года назад все говорили о победе Хиллари Клинтон как о свершившемся факте, однако официальные итоги выборов не подтвердили многих ожиданий.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин отметил недостатки избирательной систему в США, усомнившись в её демократичности.