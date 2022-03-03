В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против всех госпредприятий РФ

Законопроект, предполагающий введение санкций в отношении всех государственных компаний РФ, внесли в Конгресс США сенаторы-республиканцы. Об этом сообщила пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио, передаёт РИА Новости. Он является один из авторов законопроекта. Под ограничения попадут в том числе «Газпром», «Роснефть» и RT.

По имеющимся данным, законопроект республиканцев получил название «HEROIAM SLAVA» («Героям слава». — ред.) в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления». Предполагается, что он лишит компании, подконтрольные или принадлежащие государству («Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аэрофлот», RT и другие) доступа «к важнейшему американскому капиталу», поскольку все они «финансируют усилия Владимира Путина на военном направлении».

По мнению сенатора Рубио, ни одно российское предприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу. С ним согласен ещё один автор законопроекта, сенатор от Айовы Чак Грассли. Он заявил, что Штатам необходимо предпринять «доступные шаги», чтобы «отрезать РФ» доступ к американским ресурсам.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.