В Киеве задумали провести мировой саммит без России WSJ: Киев запланировал мировой саммит без России

Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с союзниками планирует организовать мировой саммит, но без России. Это позволит заручиться поддержкой плана Киева по прекращению конфликта, сообщает Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на слова Ермака, подчеркивает, что «Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, который бы исключал Россию». Целью такого мероприятия называется увеличение поддержки плана Украины по прекращению конфликта со стороны мировой общественности.

Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире, — сказал Ермак.

Он добавил, что в настоящее время прямые переговоры с Россией невозможны. Кроме того, Ермак рассказал, что Киев готов вести диалог «со всеми странами» и слышать их мнения. Он упомянул в частности Китай и Бразилию. С этими странами, а также с Индией Украина в последние месяцы пыталась взаимодействовать по вопросу украинского конфликта, уточняет издание.

Ранее Андрей Ермак заявил, что вступление страны в НАТО могло бы привести к разрешению конфликта. Политик заявил, что в этой мере нуждается вся современная Европа, поскольку предыдущая система безопасности на континенте не работает, что показало «24 февраля». Европа нуждается в защищенном мире, и без Украины это невозможно сделать, сказал Ермак.