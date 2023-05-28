В офисе Зеленского оценили, как вступление Украины в НАТО повлияет на СВО Руководитель офиса Зеленского Ермак: вступление Украины в НАТО поможет завершить конфликт

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вступление страны в НАТО могло бы привести к разрешению конфликта. Его слова передает издание «РБК Украина». Политик заявил, что в этой мере нуждается вся современная Европа.

Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны. <...> Это абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа. Поскольку предыдущая система безопасности в Европе не работает. Мы все это увидели 24 февраля. Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать, — заявил Ермак.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук говорил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Киева в Альянс подтверждают агрессивную сущность этой организации. По его словам, это в том числе оправдывает начало спецоперации на территории Украины.