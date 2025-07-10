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10 июля 2025 в 16:08

Раскрыт истинный смысл слов депутата Рады о готовящейся замене Зеленского

Экс-депутат Рады Царев: Скороход хочет поссорить Ермака и Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Анна Скороход хочет поссорить главу офиса президента Украины Андрея Ермака с главой государства Владимиром Зеленским, говоря о смене власти в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Рады Олег Царев. По его словам, против Ермака ведется кампания в мировых СМИ.

Очевидно, что Ермак сейчас не может поменять Зеленского. Замена президента в условиях военных действий приведет к хаосу, и никто это не примет ни за рубежом, ни внутри страны. Почему тогда Скороход делает такое заявление? Она делает его по той причине, что каждый раз, когда говорят о том, что кто-то выступает против президента, это удар по этому человеку в глазах Зеленского. Мы сейчас наблюдаем направленную против Ермака кампанию в мировых СМИ, чтобы поссорить его и Зеленского, — сказал Царев.

Ранее Скороход заявила, что Ермак может рассматривать вариант замены Зеленского. По ее словам, самого чиновника едва ли кому-то под силу сменить. Так нардеп отреагировала на критическую публикацию The Economist о Ермаке.

Украина
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Киев
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