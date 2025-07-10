Раскрыт истинный смысл слов депутата Рады о готовящейся замене Зеленского

Депутат Верховной рады Анна Скороход хочет поссорить главу офиса президента Украины Андрея Ермака с главой государства Владимиром Зеленским, говоря о смене власти в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Рады Олег Царев. По его словам, против Ермака ведется кампания в мировых СМИ.

Очевидно, что Ермак сейчас не может поменять Зеленского. Замена президента в условиях военных действий приведет к хаосу, и никто это не примет ни за рубежом, ни внутри страны. Почему тогда Скороход делает такое заявление? Она делает его по той причине, что каждый раз, когда говорят о том, что кто-то выступает против президента, это удар по этому человеку в глазах Зеленского. Мы сейчас наблюдаем направленную против Ермака кампанию в мировых СМИ, чтобы поссорить его и Зеленского, — сказал Царев.

Ранее Скороход заявила, что Ермак может рассматривать вариант замены Зеленского. По ее словам, самого чиновника едва ли кому-то под силу сменить. Так нардеп отреагировала на критическую публикацию The Economist о Ермаке.