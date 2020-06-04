В Госдуме усомнились в способности США помешать «Северному потоку — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Житель Техаса обнаружил в автомобиле, который он приобрёл на аукционе, тайник с кокаином. Стоимость содержимого «заначки» составила около $850 тысяч.

Инцидент произошёл в округе Уэбб. Техасец сообщил о своей находке в полицию. Прибывшие по его вызову стажи порядка извлекли из машины 34 упаковки с наркотиком общим весом чуть более 34...